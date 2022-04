Brandweer redt Amerikaanse oldtimer die in brand vliegt

Een Amerikaanse oldtimer is zaterdagmiddag in brand gevlogen voor de ingang van de zorginstelling de Woenselse Poort in Eindhoven. De achterbank van de auto heeft veel schade geleden. Vermoedelijk is daar het vuur begonnen door een sigaret. De brandweer heeft de auto op tijd weten te blussen want er lag een flinke gastank achterin de auto.

Evie Hendriks Geschreven door

De brandweer heeft in overleg met de eigenaar de achterbank uit de auto gehaald om goed te kunnen blussen. De eigenaar van de Amerikaanse oldtimer vermoedt dat het vuur op de achterbank is begonnen door een smeulende sigaret. De achterbank lag tijdens het blussen naast de oldtimer en heeft veel schade.

De achterbank heeft flinke schade (foto: SQ Vision).

De brandweer kon snel beginnen met blussen waarmee zij erger wisten te voorkomen. Vlak achter de autobank lag namelijk een grote LPG gastank.