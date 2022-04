Twee mensen van zinkende boot gered na aanvaring met vrachtschip op de Maas

Een vrachtschip en plezierboot zijn zaterdagmiddag tegen elkaar aangevaren op de Maas bij Oijen. Dat gebeurde rond kwart over twee. De plezierboot is gezonken. De twee mensen die op de plezierboot zaten, zijn uit het water gered.

De gezonken boot was een plezierjacht van zo'n negen meter lang. De twee slachtoffers zijn onderzocht in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Langs de kant van de Maas stonden zaterdagmiddag veel mensen te kijken naar de reddingsactie.

Hulpdiensten massaal aanwezig

De brandweer en politie waren aan beide kanten van de Maas in grote aantallen aanwezig. Ook een duikteam was naar de plek van de aanvaring gekomen. Rond kwart over drie was de situatie onder controle en schaalden de hulpdiensten af. De politie onderzoekt hoe de aanvaring kon gebeuren.