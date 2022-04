Honderden K3-fans uren in de rij voor een handtekening en foto

Een flinke rij kleine K3-fans in regenboogjurkjes vormde zich zaterdagochtend in het centrum van Bergen op Zoom. Daar konden fans namelijk een handtekening krijgen van K3 én met de meidengroep op de foto. Vanwege de Record Store Day signeerden de zangeressen daar de vinylplaat van hun nieuwste album 'Waterval'.

Het succesvolle album ‘Waterval’ verscheen in december al op cd. Op Record Store Day kwam een eenmalige waterval-blauwe vinyl versie van het album uit. "Om Waterval op vinyl uit te brengen leek ons super cool. Niets is beter dan dat op Record Store Day te doen", vertelt Marthe.

"Het was het wachten zeker waard", zegt een moeder die na uren wachten met haar kind het pand uitloopt. "Ze waren heel vriendelijk. We hebben een praatje gemaakt en gezegd dat we heel trots zijn op Julia."

Voor de Bergse Julia was de signeersessie een thuiswedstrijd. "Er waren veel mensen die ik kende. Dat had ik kunnen verwachten, maar eigenlijk verwachtte ik het niet." Wel zegt ze dat het thuisfront goed aan haar taalgebruik merkt dat Julia al is ingeburgerd in K3. "Ik hoor eigenlijk van iedereen dat ik redelijk wat Vlaams aan het praten ben, zonder dat ik het in de gaten heb. Dus wie weet praat ik over drie jaar alleen nog maar Vlaams", lacht ze.

De meiden zijn ondertussen ook al goed op elkaar ingespeeld. "Dat ging sneller dan verwacht", geeft Marthe toe. "In het begin is het een beetje spannend of het gaat klikken. Maar op de een of andere manier gaat het allemaal heel erg vanzelf."