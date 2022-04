PSV houdt titelaspiraties in leven na lastige avond in Leeuwarden

PSV heeft in Leeuwarden moeizaam gewonnen van SC Cambuur. Het moest al na twee minuten in de achtervolging maar wist zeker na een rode kaart voor de thuisploeg de wedstrijd om te draaien. Dankzij goals van Eran Zahavi en Mario Götze werd het 1-2.

Niet voor het eerst dit seizoen begon PSV niet scherp aan een wedstrijd. En weer liet Schmidt twee sterkhouders, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo, op de bank beginnen. En weer was het gevolg dat PSV vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam. Wie dit leest zal terugdenken aan een paar weken geleden toen PSV een grote slag verloor in de titelstrijd op bezoek bij FC Twente (3-3).

Toen stond de ploeg binnen het halfuur met 3-0 achter. Zo erg was het zaterdagavond in Leeuwarden niet. Maar het was wel SC Cambuur dat brutaal op voorsprong kwam. Uit de kluts scoorde Patrick Joosten met de hak. Een wonderschoon doelpunt maar het gaf aan dat er geen scherpte was bij de uitploeg.

PSV schrok wakker en nam het initiatief in de wedstrijd. Maar overtuigend was het niet. Het kreeg kansjes via Zahavi en Ritsu Doan.

Herstelwerkzaamheden

Toch kwam PSV nog voor rust op gelijke hoogte. Zahavi schoot op aangeven van Andre Ramalho vlak voor rust de 1-1 binnen. Het doelpunt viel op een lekker moment voor de bezoekers. Na rust gingen de herstelwerkzaamheden verder. Schmidt bracht Sangaré voor Joey Veerman.

De Eindhovenaren werden steeds dominanter terwijl bij Cambuur het pijpje al snel leeg was. Nadat Sekou Sylla een tweede gele kaart had gekregen en dus het veld moest verlaten was het wachten op de 1-2. Die werd niet veel later ook gemaakt door Götze. De kleine middenvelder scoorde nota bene met het hoofd uit een corner.