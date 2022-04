Schmidt gelooft nog in de titel en legt uit waarom Gakpo op de bank begon

De titelstrijd in Nederland is nog altijd niet beslist. Zowel PSV als Ajax wonnen moeizaam zaterdag tegen middenmoters Cambuur en NEC. Het verschil blijft vier punten en dus is er in Eindhoven nog altijd het geloof in een landstitel. 'In de laatste week kan veel gebeuren.'

Toegeven zullen ze niet doen, maar ongetwijfeld zal er veel frustratie zijn geweest bij de PSV-spelers toen ze zagen dat Ajax weer in de slotfase won. "We kunnen 90 minuten kijken naar Ajax maar daar hebben we geen invloed op", zei Jordan Teze na afloop. Roger Schmidt gaf juist de complimenten. "Als je zo vaak laat in de wedstrijd scoort is het een kwaliteit."

Met nog vier wedstrijden te gaan is het gat vier punten. De Duitse oefenmeester gelooft nog in de titel en kijkt vooral naar de laatste week. "Volgende week spelen we een thuiswedstrijd, daarna wordt in één week de competitie beslist. We spelen dan drie wedstrijden in zeven dagen. Daarin kan nog alles gebeuren."

Over de wedstrijd was de trainer tevreden. "SC Cambuur doet het heel goed in eigen huis. Ze maken het hier iedereen lastig. We hebben mentaliteit getoond en een goede prestatie geleverd."