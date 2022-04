Someren is al 20 jaar trots op band met Nederlands Studentenorkest

Het was dit weekend in Someren weer even carnaval. Daar zorgde het Nederlands Studenten Orkest voor, dat vanwege haar 70-jarig jubileum met een reunie-orkest was neergestreken in Someren. Met een muzikale tocht door het dorp en een traditionele serenade voor de burgemeester benadrukte het muziekgezelschap de band die het al bijna twintig jaar heeft met Someren.

Die band ontstond toen het NSO zijn finale repetitieweek 19 jaar geleden verplaatste naar de vakantieboerderij De Hoof in Someren. Sindsdien overspoelen muzikale studenten uit heel Nederland jaarlijks het dorp. “Ze horen er in die anderhalve week in Someren helemaal bij”, weet Mieke Storms.

De voormalig programmeur van het cultureel centrum De Ruchte haalde het orkest destijds naar Someren. “Wij zijn heel blij dat ze hier jaarlijks hun eerste concert geven”. Ze glundert als ze opmerkt dat het in verhouding kleine cultureel centrum zich daarmee een plaats heeft verworven tussen de grote concertzalen in Nederland, met als eindbestemming het Concertgebouw in Amsterdam. “Het is heel mooi om samen met hen in een speellijst te staan.”

Dit jaar liep Someren dat premiere-concert mis. Vanwege coronamaatregelen eerder dit jaar moest het NSO zijn tournee inkorten en paste Someren er niet meer in. “Maar we gaan er van uit dat ze er volgend jaar weer zijn”, zegt Mieke hoopvol. “Mensen vragen ernaar, het is inmiddels onderdeel van de activiteitenkalender in Someren. En het niveau is uitzonderlijk hoog.”

Plattelandsrust

“Ja, ze zijn hier heel blij met ons”, zegt Evert van Noort. De Veldhovenaar speelt fagot en zette na zijn deelname aan het studentenorkest de stap om naar het conservatorium te gaan. “Er is hier een hele wereld voor me opengegaan.” Wouter Kuipers, student natuurkunde en slagwerker herkent in de Somerense recreatieboerderij het ‘gevoel van thuiskomen’. “Ja, die plattelandsrust is heerlijk, vooral fijn na een korte nacht”, lacht Janneke Sloggers uit Bergen op Zoom, klarinettist in het orkest.

Als ze op het bordes van het gemeentehuis tijdens de serenade meebrullen met het overbekende ‘Brabant’ van Guus Meeuwis verzucht burgemeester Blok met een grijns: “Gisteravond kreeg ik pas te horen dat ze vandaag wilden komen, het blijven studenten he.”

Het Nederlands Studenten Orkest begint haar tournee op 30 mei in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Zondag geeft het reunie-orkest een klein concertje in recreatieboerderij De Hoof in Someren.