Rick van den Hurk stopt met honkbalcarrière: 'Kennis delen lijkt me leuk'

Na ruim twintig jaar zet Veldhovenaar Rick van den Hurk een punt achter zijn professionele honkbalcarrière. Bij dat besluit is hij bepaald niet over een nacht ijs gegaan. "Ik ben er uiteindelijk wel 3,5 jaar mee bezig geweest."

Zijn besluit is gebaseerd op een combinatie van fysieke en emotionele slijtage, vertelde Rick zondag in het radioprogramma 'De Zuidtribune' op Omroep Brabant. "Het is twintig jaar profhonkbal, twintig jaar topsport. Alles stond in het teken daarvan. Tien of elf maanden per jaar ben je in het buitenland. Op een gegeven moment is dat genoeg geweest. Ik voelde aan dat dit moment nu gekomen is."

Maar daar stonden ook een aantal onvergetelijke momenten tegenover. Die zullen hem altijd bijblijven. "Natuurlijk mijn debuut in de Major League, mijn eerste gewonnen wedstrijd in de Major League, bepaalde stadions waar ik heb gespeeld en heb gewonnen... dat waren kinderdromen. Daarnaast heb ik landskampioenschappen gewonnen, persoonlijke prijzen gepakt, een record verbroken in Japan..."

Zijn honkballoopbaan was prachtig, met onder meer het spelen in de vermaarde Major League, in Zuid-Korea en in Japan. Maar het avontuur had ook mindere kanten. Zoals de afstand tot zijn familieleden. "Je hebt maar een paar profhonkbalcompetities. Die bevinden zich allemaal aan de andere kant van de wereld.

Grote vraag is wat hij na zijn actieve honkbalcarriere gaat doen. Daar heeft hij wel ideeën over. "Ik wil natuurlijk graag in het honkbal actief blijven. Mijn kennis delen met de jonge generatie. Ik ben in gesprek met de Major League Baseball, die een aantal clinics geeft door heel Europa. Daarnaast ben ik in gesprek met de Nederlandse honkbalbond, om te bekijken of ik daar ook een rol kan vervullen. Dat zijn dingen die me enthousiast maken. Want honkbal blijft mijn passie."

Ook een toekomst als werpcoach ziet hij wel voor zich. "Dat zijn zeker opties. Ik heb twintig jaar met mijn voeten in de klei gestaan, dat is vrij uniek voor een Nederlandse honkballer. Dus die kennis delen, is wel iets dat mij onzettend leuk lijkt."