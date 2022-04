Willem II wint na bliksemstart van Vitesse en mag weer hopen op handhaving

Willem II heeft zondagmiddag drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De Tilburgse ploeg won in eigen huis met 1-0 van Vitesse. Door de overwinning is Willem II ook geen hekkensluiter meer in de Eredivisie.

Het moment van de wedstrijd was al in de vierde minuut. Jizz Hornkamp zorgde er toen voor dat het Koning Willem II Stadion bijna ontplofte. De spits liep met de armen wijd en tong uit de mond, schreeuwend van vreugde. Op de tribunes sprong iedereen elkaar in de armen, terwijl het My Little Lady uit de speakers klonk.

Die grote euforie was het gevolg van een heerlijk doelpunt van Hornkamp. Via een Vitesse-speler kwam hij in balbezit. Nadt hij de bal met de borst had meegenomen, haalde hij verwoestend uit. De spits liet Vitesse-goalie Markus Schubert kansloos met zijn schot. En daarmee bezorgde hij Willem II een droomstart op de vroege zondagmiddag: 1-0.

Strijdend Willem II

Na de vroege voorsprong werd het voor Willem II in de rest van de wedstrijd vooral een kwestie van tegenhouden. Vitesse drong meer en meer aan en ging nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker, met in het achterhoofd mogelijk nog meer. De Tilburgse ploeg deed er alles aan om dat te voorkomen.

Het zette in de eerste helft vaak en veel druk op de achterhoede van de club uit Arnhem. In de tweede helft werd het meer en meer naar achteren gedwongen. De Willem II-spelers liepen vaker achter de spelers van Vitesse aan. Maar dat deden ze wel met volle overtuiging, strijdend voor iedere meter. En in de counter kon het soms zelfs nog gevaarlijk worden.

Gesteund door het publiek, dat in de ochtend de supportersbus met vuurwerk en zang al een steuntje in de rug gaf, groeide met de minuten die wegtikten ook het vertrouwen. Een zucht van opluchting was hoorbaar op de tribunes toen Timon Wellenreuther in de laatste minuut weer een bal uit zijn doel wist te werken. Het bleek niet veel later de laatste echte mogelijkheid voor Vitesse. Willem II hield stand en wist de vroege voorsprong over de streep te trekken, waardoor het in de degradatiestrijd zichzelf ineens weer hoop heeft gegeven op een goed einde van het seizoen.

Ranglijst

Door de overwinning is Willem II binnen een week weer verlost van de laatste plek. De ploeg van trainer Kevin Hofland wipt met de drie punten over Sparta heen. Heel veel schiet het daar niet meteen mee op, want ook de zeventiende plek - die het nu bezet - betekent aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Belangrijker dan het verlaten van de laatste plek is dat Willem II met de overwinning aansluiting weet te vinden bij een groepje concurrenten. Ook Fortuna Sittard en PEC Zwolle hebben 26 punten, terwijl het gat met RKC Waalwijk slechts twee punten is.