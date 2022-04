Oekraïense vluchtelingen vieren pasen met paska: 'geweldig om te proeven'

Een lange tafel vol met versierde eieren, broodjes en salades. Zo vieren de Oekraïense vluchtelingen in Oosterhout zondagmiddag hun orthodoxe paasfeest. De feestdag is dit jaar beladen, met het idee dat familie in hun thuisland nog midden in de oorlog zit. Dat voelt best een beetje gek, vertelt de Oekraïense Mira. “We krijgen foto’s van onze familie die nog daar is. Het is lastig maar we voelen ons fijn hier.”

Zo’n zeventig procent van de Oekraïners noemt zich Orthodox Christen. Zij berekenen de paasdatum op een andere manier en het wordt daarom op een ander moment gevierd. “Het is voor ons samen met kerst de meest belangrijke feestdag”, legt Mira uit.

"Een paascake met een Nederlands tintje"

Ruim zestig vluchtelingen verblijven momenteel tijdelijk in het gemeentehuis van Oosterhout. Om toch hun feestdag te kunnen vieren, dook een groep vrouwen samen de keuken in. Midden op de lange tafel prijkt het pronkstuk van de brunch: ‘paska’. Een paascake versierd met de Oekraïense vlag, met daaromheen twaalf versierde eieren. “Dit hebben we thuis ook altijd. De twaalf eieren staan voor de twaalf apostelen, de cake is gedecoreerd door onze kinderen”, legt Mira uit. Ze gaven hem ook een klein Nederlands tintje. “Hij is versierd met hagelslag!” Naast de cake, maakten de vrouwen ook verschillende salades. Bijvoorbeeld ‘olivye’, een aardappelsalade. “Dat maken we normaal niet specifiek met Pasen, maar we wilden iets speciaals uit Oekraïne doen.”

"Geweldig om eens te proeven."

Ook burgemeester Mark Buijs en zijn vrouw schoven aan om te proeven van de Oekraïense lekkernijen. “Ze doen het op een andere manier dan wij, alleen de eieren zijn hetzelfde. Geweldig om eens te proeven, het is een soort koude schotel”, reageert hij. Tot voor kort zaten nog ambtenaren te werken, op de plek waar de Oekraïners nu leven. “Ze zijn hier en ik mag ook een beetje hun burgmeester zijn, dus dan is het fijn als je met hen bij belangrijke dagen als Pasen bij de maaltijd aan mag sluiten.” Mira, die naast de burgemeester zit te eten, vindt het bijzonder dat hij aangeschoven is. “Hij staat dicht bij de Oekraïners, dat is heel aardig van hem. In Oekraïne bezoekt de burgemeester meestal geen mensen.”

De Oekraïnse vrouwen maakten 'olivye' (links)