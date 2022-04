Brand in Tilburgs seniorencomplex, twee verdiepingen ontruimd

In seniorencomplex Het Laar aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg is zondag brand uitgebroken op een balkon op de achtste verdieping. Uit voorzorg werden de achtste en negende verdieping ontruimd en de bewoners naar de begane grond gebracht zodat ze geen rook inademen.

Hulpdiensten zijn in grote getalen aanwezig. Zo staan er vier ambulances, vijf brandweervoertuigen en is een traumahelikopter geland. Volgens een woordvoerster van Het Laar vielen er geen gewonden en was de brand snel geblust. De GGD is ingeseind om de bewoners te controleren. De omgeving van het complex is afgesloten.