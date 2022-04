Dode gevonden bij Vlisco in Helmond

In de Vlisco-fabriek aan de Binnen Parallelweg in Helmond is zondagavond een dode man aangetroffen. De politie ter plaatse sprak van verdachte omstandigheden.

Rond 22.00 uur werden hulpdiensten opgeroepen voor een reanimatie, maar die hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer zou gevonden zijn in een plas met bloed. Volgens een 112-correspondent stonden er voor de toegangsdeuren van Vlisco zeker vijf politieauto's en ook op het terrein zelf liepen agenten. Rond 23.15 uur meldde de politie dat de arbeidsinspectie en forensische recherche een onderzoek instellen.