Schoonmaker (58) bij Vlisco in Helmond overleden na ongelukkige val

Door een ongeluk in de Vlisco-fabriek aan de Binnen Parallelweg in Helmond is zondagavond een 58-jarige man overleden. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het bedrijfsongeluk.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie is de man rond tien uur onder aan een trap gevonden door zijn collega's. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet baten. Het slachtoffer heeft de Nederlandse identiteit. Hij werkte als schoonmaker bij ISD Hopstaken uit Afferden in Limburg. Dit bedrijf wordt door Vlisco ingehuurd. De man was op de eerste verdieping aan het werk en is vermoedelijk gevallen. De inspectie stelt een onderzoek in naar de exacte oorzaak. Het onderzoek zou volgens de woordvoerder enkele maanden in beslag nemen. Volgens een 112-correspondent zou het slachtoffer gevonden zijn in een plas met bloed. Vlisco en ISD Hopstaken willen nog niet reageren.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

Foto: SQ Vision