Willy gelooft nog in PSV als landskampioen, René ziet het niet gebeuren

Willy en René van de Kerkhof; dat is meestal vier handen op één buik. Maar als het erom gaat wie dit jaar landskampioen wordt, staan de broers lijnrecht tegenover elkaar. Met nog vier wedstrijden te gaan, gelooft Willy nog heilig in PSV als seizoenswinnaar: "We winnen alles en Ajax heeft nog een zwaar programma." René denkt daar helemaal anders over. "PSV wordt tweede."

Voor de afwisseling richten de gebroeders Van de Kerkhof zich eerst op twee andere Brabantse ploegen in de eredivisie. "Willem II behaalde een belangrijke overwinning. Maar Vitesse is een hopeloos geval, die zijn volledig de weg kwijt. Gezien het programma, gaan RKC en Willem II het nog heel moeilijk krijgen", zegt René. Daar is Willy het volledig mee eens. "Ze hebben een Houdini-act nodig om het vege lijf te redden. Het worden vier spannende wedstrijden voor alle vijf ploegen die onderin staan. Ik kijk uit naar de komende weken." René was in de veronderstelling dat RKC zich wel veilig zou spelen. "Maar door de nederlaag tegen PEC Zwolle staan ze nog slechts twee punten boven de degradatiestreep. Ze hadden dit weekeinde een goede stap voor lijfsbehoud kunnen zetten, maar helaas. RKC heeft een zwaar programma en gaat het nog moeilijk krijgen."

"PSV gaat de laatste vier wedstrijden gewoon winnen."

De komende weken speelt Willem II tegen PSV (uit), Heracles (thuis), FC Cambuur (uit) en FC Utrecht (thuis). RKC Waalwijk krijgt in het slot van de competitie te maken met FC Groningen (thuis), FC Cambuur (uit), Heracles (thuis) en AZ (uit). De gebroeders Van de Kerkhof zagen afgelopen weekend Ajax in de slotfase winnen. Volgens Willy terecht. "NEC had niet veel in te brengen. Ajax was heer en meester. Als PSV'ers hadden we natuurlijk gehoopt dat het 0-0 zou blijven. Maar Ajax heeft meer kwaliteit en krijgt altijd wel een kansje."

"Een tweede plaats is ook goed, maar net niet goed genoeg."