Parkeerplaats veranderd in autokerkhof: vier wagens door brand verwoest

Vier auto's die op een parkeerplaats stonden in de Daniël Marotstraat in Breda zijn maandagochtend vroeg door brand flink beschadigd. Eén auto brandde compleet uit. De politie sluit niet uit dat deze auto in brand is gestoken. Het vuur sloeg over naar drie andere auto's op de parkeerplaats.

Sandra Kagie Geschreven door

De brand ontstond iets na vier uur maandagochtend. Op foto's is te zien dat een van de vier auto's is veranderd in een troosteloos wrak. De motorkap staat open en daaronder prijkt een verkoolde puinhoop. Om de auto heen zijn politielinten gedrapeerd. Ook de auto ernaast ziet er treurig uit. Onder een van de koplampen gaapt een gat, het portier is flink beschadigd en het zijraampje aan diezelfde kant ligt eruit. Opgelucht

De eigenaar van een busje dat ook op de parkeeplaats stond, kon maandagochtend opgelucht adem halen. Zijn auto stond weliswaar in de buurt van de auto die door de brand werd verwoest, maar zijn busje ontsnapte aan de vlammen. Een bezoek aan de autowasstraat is in dit geval afdoende. De politie laat maandagochtend weten dat ze aangifte heeft opgenomen van brandstichting. Ze doet verder onderzoek naar de brand.

Foto: René van Hoof.