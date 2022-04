Snavel klem in een weggegooid blikje: 'Deze gans sterft een marteldood'

Een grauwe gans zit met haar snavel hartstikke klem in een weggegooid blikje. In de Biesbosch loopt het dier rond. Ze is ten dode opgeschreven, denkt vrijwilliger Ronald van Geveren. Hij ontdekte het dier bij toeval op een wildcamera. "Het zijn gruwelijke beelden, dit beest kan geen kant meer uit."

Rob Bartol Geschreven door

Samen met andere vrijwilligers onderhoudt Ronald van Jeveren twaalf camera's van het Natuur Wetenschappelijk Centrum in de Biesbosch. Die camera's staan opgesteld om inzicht te krijgen in de verspreiding en aantallen van een soort. Ze reageren op beweging. "Eens per week worden de geheugenkaartjes in de camera's gewisseld en opgehaald", vertelt hij. "Vaak staan er leuke beelden op van dieren die zich onbespied wanen, maar dit keer waren de beelden uit de Kievitswaard in- en intriest." De gans waggelde door het beeld, met haar snavel klem in een blikje. De onderste helft van de snavel zit vast in het gat waar je normaal gesproken uit drinkt. "Deze gans sterft een marteldood en wordt uiteindelijk gepakt door een roofdier", vertelt Ronald. "Dit is de realiteit als je een leegblikje zomaar ergens achterlaat."

De mensen die de camera's ophalen en de beelden bekijken voor onderzoek, waren enorm ontdaan bij het zien van de gans, vertelt Rob de Haan van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Hij is zelf ook ontzettend boos. "We hebben de beelden op Facebook gezet en de reacties daar spreken voor zich. Mensen zijn verontwaardigd en vinden het zielig voor het dier, en dat is het ook." Zowel De Haan als Ronald van Jeveren benadrukken dat ze helaas niets meer voor het dier kunnen doen. "Die camera's worden neergezet en een week later worden de geheugenkaartjes voor onderzoek eruit gehaald. Deze gans kwam middenin die periode voorbij waggelen en pas bij het bekijken van de beelden werd dit drama zichtbaar. Er zitten al een paar dagen verder tussen de opname en het uitlezen van de beelden."

Een reddingsactie voor de gans is ook niet zo gemakkelijk, legt De Haan uit. "Want deze gans kan nog lopen, zwemmen en vliegen. In één dag zelfs meer dan 100 kilometer ver weg. En het is natuurlijk ook niet zo dat zo'n gans erg veel vertrouwen in mensen heeft en dus rustig blijft wachten tot ze opgepakt wordt." "Heel erg", reageert Geziena Schoonbeek op de Facebookpagina van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. "De achteloosheid van mensen waar dieren de dupe van worden." Piet Nicolaas verwoordt het op zijn manier: "Daar wordt je toch helemaal onpasselijk van." En ook Hans Gebis is ontdaan, maar ook somber gesteld over het gedrag van mensen. "Er wordt zoveel achteloos weggesmeten. Mentaliteitskwestie. Maar ik ben, vooralsnog, weinig optimistisch over verbetering hiervan."

