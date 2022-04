De beste deals op de vrijmarkt maak je met deze tips

De kleedjes zijn uitgeklopt en de zolders weer uitgemest: het is Koningsdag, tijd voor de vrijmarkt. Met deze tips scoor je de beste deals en kom je als een koning te rijk terug van een van de vele marktjes.

Stefan van Happen uit Veldhoven is expert in de kunst van het onderhandelen. In het dagelijks leven geeft hij trainingen aan professionele verkopers, maar speciaal voor de vrijmarkt-handelaren zet hij de belangrijkste tips op een rij.

Bepaal je maximale prijs

Een tip waar je al mee aan de slag kunt voordat je überhaupt de vrijmarkt oploopt. “Zo kun je een strategie bepalen. Laat zeker niet aan andere mensen weten hoe graag je iets wilt”, legt Stefan uit. “Als jij voor een bordspel niet meer dan 10 euro wilt uitgeven, doe dat dan ook niet. Laat overigens nooit iemand weten hoeveel geld je voor iets over hebt."

Maak gebruik van de gunfactor

“Verkopen is eigenlijk gunnen”, stelt Stefan. “Als je vriendelijk en beleefd bent, zal iemand jou sneller wat willen gunnen dan wanneer je onbeleefd bent.” De kans dat je dus korting kan krijgen, is dan dus iets groter.

Maar blijf wel spontaan, voegt Stefan nog toe. “Maak gewoon gezellig een praatje. Eigenlijk net alsof je in de kroeg staat. Gebruik niet een ingestudeerd praatje en natuurlijk is het ook even aanvoelen of de persoon hier voor openstaat.”

Hou het persoonlijk

‘Blijf dicht bij je zelf’, dat wil volgens Stefan ook helpen. “Als je het ergens niet mee eens bent, laat dan merken dat dat jouw beleving is. Zeg bijvoorbeeld ‘ik vind dat te duur’ in plaats van ‘het is te duur’. Met dat laatste lijkt het of je een feit benoemt, dat kan irritatie opwekken.”

Wees niet te enthousiast

Als laatste noemt Stefan een hele belangrijke tip: wees niet te enthousiast. “Of laat dit in ieder geval niet merken. Als jij al op een product afloopt vol enthousiasme weet de verkoper ook dat hij meer kan vragen.”

Voor de verkopers onder ons heeft Stefan ook nog een tip.

Speel in op de emotie

Stel je verkoopt een spel en je ziet iemand twijfelen. "Vraag dan eens: waar ga je het voor gebruiken?" stelt Stefan. "Dan speel je in op emotie. Ga je het spel spelen met je kinderen? Met je kleinkinderen misschien? De koper zal dan gaan denken dat ze het spel toch graag willen hebben.” De kopers kijken zo minder naar de prijs van het product, maar naar de gevoelswaarde er van, zegt Stefan.