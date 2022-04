Nog geen nieuwe eigenaar, maar wel een nieuwe spits voor NAC

NAC heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar, maar wel een nieuwe spits. Jort van der Sande speelt vanaf volgend seizoen voor de Bredase club waarvan de aandelen sinds juni vorig jaar te koop staan. Van der Sande (26), een echte centrumspits, komt over van FC Eindhoven.

Jort van der Sande tekent in Breda een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar. "Ik denk wel dat het even wennen gaat zijn hier", zo zegt de speler over zijn overgang van FC Eindhoven naar NAC. "Je speelt in Breda voor een enorm fanatiek publiek en enorm grote aanhang. Maar ik denk dat dit een fantastische ervaring zal worden en dat ik met veel zin ga spelen."

Werkethiek en scorend vermogen

FC Eindhoven doet het met een derde plek dit seizoen beduidend beter dan NAC, dat de tegenvallende achtste plaats bezet. Zijn optredens in Eindhoven hebben hem dan ook de transfer naar Breda opgeleverd.

"Jort is een type speler die goed bij NAC past", zegt trainer Edwin de Graaf, die zelf nog niet weet of hij volgend seizoen ook in Breda werkzaam is. Hij heeft een goede werkethiek en koppelt dit aan scorend vermogen. Hiermee zal hij karakter aan de ploeg toevoegen."