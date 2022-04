Koningsdag vieren een beetje verleerd? Dit kun je gaan doen

Na twee vrijmarkt- en festivalloze jaren, staat nu een ouderwetse Koningsdag voor de deur. Maar hoe vier je de verjaardag van 'ons Willem' ook alweer. Keuze genoeg. Omroep Brabant zet wat mogelijkheden voor je op een rijtje.

Festivals

Zowel tijdens koningsnacht als -dag kun je flink uit je plaat gaan. In Eindhoven kun je naar Royal Dutch op het stadhuisplein. In Breda pakt radio 538 groots uit op het Chasséveld met artiesten als Maan, Suzan & Freek en natuurlijk Snollebollekes.

Of je nou de sterren van de hemel zingt of toch nét niet helemaal zuiver, in Tilburg midden op de schouwburgring maakt allemaal niets uit. Daar kun je uit volle borst meezingen tijdens ‘Tilburg Zingt’.

En even geen behoefte aan al die ‘oranje’ taferelen? Dan heb je geluk. Op het SMÈRRIG festival bij het Sportiom in Den Bosch staat de kleur roze centraal. Volgens het festival een kleur die ‘samenhorigheid, openheid en eensgezindheid uitstraalt’.

Maar niet alleen in de grote steden kun je een feestje bouwen. Zo toveren ze in Dongen park het Vredeoord om tot het ‘Oranjeparkfestival’. Daar kun je helemaal gratis loive-optredens meepikken.

Begin van de dag

Met een drukke agenda vol feestelijke activiteiten, is een goede bodem leggen van groot belang. In Moerdijk weten ze dat ook. Daar beginnen ze Koningsdag met een gezamenlijk dorpsontbijt.

In Etten-Leur beginnen ze de dag iets traditionelers. Daar is om half negen een aubade op het Marktplein. In Bergen op Zoom zijn ze ook van de tradities. Daar kun je in het standscentrum een vlaggenparade bewonderen. Dat is speciaal, want normaalgesproken mag die ceremonie alleen op militaire grond uitgevoerd worden.

Vroeg opstaan doen ook de bewoners van Raamsdonksveer, of ze dat nu willen of niet. Om zeven uur worden daar de inwoners wakker getetterd met trompetgeschal. Dit jaar niet vanaf een paard en wagen, maar iets moderner. De trompettisten laten van zich horen vanuit een treintje dat door het dorp rijdt.

Maar nergens zijn ze er zo vroeg (of zo laat) bij als in Sprang Capelle. De plaatselijke Oranjevereniging ‘Willhelmina’ pakt een hele week uit. Van hollandse muziekbingo tot feesten met radio 538 DJ's tijdens het 'Verrückte Stunde'. Ze vieren hun 75 jarig bestaan én dat ze na twee jaar corona eindelijk weer los kunnen. Dubbel feest dus.

Kinderkoningsfeest

Kinderen die zich vervelen, het kán bijna niet op Koningsdag. Maar in Uden moet het extra gezellig worden. Daar zijn de kinderkoningsfeesten. Kinderen tot en met groep 6 kunnen in theater Markant helemaal loos; snoepen, knutselen en kijken naar optredens. Het belooft een dolle, oranje boel te worden.

En vergeet het klassieke versieren der fietsen niet. Dat doen ze onder meer in Best. En na het versieren mag het paraderen door de straten natuurlijk niet ontbreken.

Op je kleedje

En wat is een koningsdag nou zonder vrijmarkt? Nagenoeg niets, weten ze ook in Vught. In het stadscentrum staat de ‘grootste vrijmarkt uit de regio’, zo claimt de gemeente.

In Bergen op Zoom kunnen ze amper wachten. Daar beginnen ze dinsdagmiddag om vijf uur al. Goed nieuws voor de liefhebber, er is amper een gemeente zonder vrijmarkt te vinden.

Genoeg te vieren, en genoeg te smullen. Zo gaat het ’t Brabants Buske op pad om oranje tompoucen uit te delen. De koningsdag special van ’t Buske woensdag te zien zijn vanaf 18:45 bij Omroep Brabant.