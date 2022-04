Uniek shirt voor RKC: Lianne (10) ontwierp het tenue voor Villa Pardoes

Het jaarlijkse carnavalsshirt is inmiddels een heuse traditie in Waalwijk, maar aanstaande zondag stappen de spelers van RKC opnieuw het veld op in een bijzonder tenue. Het shirt werd ontworpen door de 10-jarige Lianne Koskamp en is bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes.

Zelf weet Lianne helaas maar al te goed hoe het is om ziek te zijn. Zij heeft een hartafwijking en verbleef al eens een tijdje in Villa Pardoes. "Dat vergeet ik nooit meer. Het geeft kracht en energie als ik daaraan terugdenk." En dus twijfelde ze geen moment toen Villa Pardoes in samenwerking met RKC een kleurplatenactie organiseerde. Met succes, want de kleurrijke creatie van Lianne is nu uitgekozen als ontwerp voor het shirt, dat de ploeg zondag zal dragen in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Achterop staan de namen van elf zieke kinderen. Hun verhalen zijn te lezen op een speciaal platform.

"Het brengt bij onze spelers het besef dat het leven er anders uit kan zien."

Dat is niet alleen om aandacht te vragen voor Villa Pardoes, de actie moet ook 30.000 euro opleveren. RKC gaat ieder jaar op bezoek bij het speciale vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun ouders. “Als we daar zijn is het leuk voor de kinderen, maar het brengt bij onze spelers ook het besef dat het leven er anders uit kan zien", vertelde directeur Frank van Mosselveld. "Ik heb zelf ook jonge kinderen en voor mij is het vanzelfsprekend dat we dit doen. Villa Pardoes heeft het geld hard nodig en wij helpen ze dan graag." Na de wedstrijd worden de gedragen en gesigneerde shirts geveild op Matchwornshirts.com. De opbrengst komt geheel ten goede aan Villa Pardoes. Tot dinsdagmiddag is er ruim duizend euro opgehaald. RKC staat op dit moment op de 15e plek in de Eredivisie, twee punten boven de degradatiestreep.