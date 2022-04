Motorcross-fenomeen Etienne Bax geridderd: 'Mooier dan wereldtitels'

Motorcrosser Etienne Bax is benoemd tot ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.’ Zijn vrienden, familie en kennissen stonden dinsdagochtend in zijn garage om de Bergeijkenaar te verrassen: “Ik kan nog maar nauwelijks geloven wat er zojuist gebeurd is”, sprak Bax nadat hij zijn lintje had gekregen.

Luuk van Grinsven Geschreven door

De sportman kon het maar amper bevatten; dat burgemeester Arinda Callewaert-de Groot hem zojuist écht geridderd had. “Het moet nog allemaal even ontdooien. Als je iets verwacht, kun je jezelf erop voorbereiden. Dat is in mijn geval dus niet gebeurt. Ik wist van niks.” Bax moest om klokslag tien uur klaarstaan in zijn schuur. “Zorg dat je je goede kleren aan hebt, want om die tijd hebben we een gesprek met een nieuwe sponsor”, kreeg de 33-jarige motorcrosser te horen. Toen zijn vrouw vanochtend een taart aan het bakken was, gingen er nog steeds geen belletjes rinkelen. “Het moest wel iets heel speciaals zijn”, dacht Bax wel. Hij was compleet verrast toen zijn schuur volstond met mensen en camera’s.

"Ik ga dit nooit meer vergeten."