Eigen drank mee de stad in op Koningsdag? 'Kost omzet én is gevaarlijk'

Stappers die hun eigen drank in glazen flessen meenemen als ze uitgaan; het is een doorn in het oog van horeca-ondernemers. Het kost kroegbazen omzet, maar zorgt daarnaast voor onveilige situaties. En Koningsdag is typisch zo'n dag dat het veelvuldig gebeurt. "Elk jaar lopen er wel mensen schade op omdat er met glas gegooid of gestoken wordt."

Ronald Strater Geschreven door

"Jongeren zijn alle schaamte voorbij en staan gewoon op straat uit flessen te drinken", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland vol ergernis. "En het glaswerk laten ze op de grond achter. Daar zijn wij niet blij mee. Met volksevenementen, zoals Koningsdag, is het helemaal erg!"

Voor de veiligheid, tappen de kroegbazen tijdens grote publieksevenementen al jaren hun bier in plastic bekers. Het rondslingerende glaswerk van (vooral door jeugd) meegebrachte flessen doet afbreuk aan die maatregel. "Elk jaar lopen er wel mensen schade op omdat er met glas gegooid of gestoken wordt", legt De Vos uit. "Daarnaast is het gevaarlijk voor de honden- en paarden van de politie die op drukke dagen ingezet worden. Of de stappers zelf die er in trappen met hun voeten." Hij vervolgt: "Het gebeurt echt steeds vaker, zo merken wij. Goed voorbeeld is het aantal veegwagens dat afgelopen carnaval een lekke band reed. Dat waren er dertien, meer dan drie per dag! En dat kost geld, want er moet telkens iemand komen om de banden te plakken."

"Een gratis festival voor het grote publiek is vanwege kosten niet meer te betalen."

Ruud Bakker, horecaondernemer en voorzitter van KHN Eindhoven, ondervindt in zijn stad dezelfde problemen. Ook hij ziet een toename, al geeft hij ook aan dat er rondom Koningsdag ook goed gehandhaafd wordt door de politie op het glas- en blikverbod. Een vaak gehoord excuus is dat de horeca te duur is en mensen daarom hun eigen drank in de supermarkt kopen en meenemen. "Ja luister eens, alles wordt duurder", zo werpt Bakker tegen. "Daar zou best weleens wat meer begrip voor mogen zijn. Als je om je heen kijkt, zie je overal prijsstijgingen. Waarom moeten wij als horeca het altijd uitleggen. Onze leveranciers vragen ook meer. En bovendien gaat het om meer dan alleen de prijs van een pilsje. Wij moeten ook veel investeren. Het zijn hele producties die we met Koningsdag draaien."

