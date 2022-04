Behaarde drieling in Tilburg is vooral 'schattig van lelijkheid'

Voor iedere ouder is zijn eigen kind het allermooiste. In het geval van de drieling die afgelopen vrijdag werd geboren in Tilburg, valt dat echter te betwijfelen. Want al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Bij Dierenpark De Oliemeulen zijn ze desalniettemin dolbij met de nieuwe aanwas: drie gezonde pinchéaapjes.

“Ze zijn inderdaad nog niet heel erg knap, maar eerder schattig van lelijkheid", grinnikt verzorgster Bastiënne Meulenbroek. En inderdaad: op de bijgesloten foto in het als persbericht verpakte geboortekaartje, lijken de aapjes eerder op comfortabele pantoffels of konijntjes.

Een naam voor de kleintjes hebben ze in Tilburg nog niet. “Nog geen Kwik, Kwek en Kwak, nee. We zijn nog even voorzichtig, want het is heel bijzonder dat er drie aapjes zijn geboren. Normaal gesproken krijgt een pinchémoeder twee jongen en ze heeft natuurlijk ook maar twee tepeltjes. Tot dusver lijkt het geven van melk goed te verlopen, maar we wachten met smart op het moment dat ze vast voedsel gaan eten.”

Mannen opgelet

Volgens Meulenbroek is dat eigenlijk ook de enige taak waar moeders niet van wegloopt. De rest van de huishoudelijke taken, let op heren, komt namelijk terecht op de schouders van het mannetje. Die doet bijvoorbeeld al het sjouwwerk en neemt zijn taak zo serieus, dat bezoekers van De Oliemeulen de aapjes nu al kunnen zien als papa ze mee naar buiten tilt.

“En dat blijft ook zo. Pinchéaapjes zijn echte gezinsdieren en vormen een familie voor het leven. Ja, het zijn net mensen.” Alleen misschien net iets meer geëmancipeerd.