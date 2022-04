MeToo-rel D66: oud-partijvoorzitter Spierings zegt tóch sorry

Brabants provinciebestuurder Anne-Marie Spierings gaat alsnog door het stof na de MeToo-rel binnen D66, waarbij partijprominent Frans van Drimmelen betrokken was. Spierings was op dat moment partijvoorzitter en geeft nu toe dat ze op zijn vertrek aan had moeten dringen.

Uit dat laatste deel bleek dat partijprominent Van Drimmelen zich weldegelijk schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Maar in plaats van een gedwongen vertrek, lijkt het er dus op dat het bestuur de zaak in de doofpot probeerde te stoppen.

Spierings was van 2018 tot en met 2021 partijvoorzitter van D66. Daarom werd zij afgelopen door veel partijgenoten - onder wie leider Sigrid Kaag - als een van de schuldigen aangewezen in de desastreuze afhandeling van de affaire. Zo zou zij ervoor hebben gezorgd dat het onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag werd opgesplitst in een openbaar en een vertrouwelijk deel.

Dat schrijft de Geffense in een verborgen bericht op Facebook, dat in handen is van het Brabants Dagblad .

Een fout waar Spierings nu veel spijt van heeft, schrijft ze in haar bericht in de besloten Facebookgroep van D66. "Ik had natuurlijk een klemmend verzoek aan de man kunnen en moeten doen om zijn lidmaatschap op te zeggen. Ik heb oprecht geprobeerd om in mijn rol als partijvoorzitter goede afwegingen te maken. Het spijt me dat ik daar op enkele momenten niet in ben geslaagd.”

Waar Spierings naar eigen zeggen ook in tekort is geschoten, is het contact met het slachtoffer van Van Drimmelen. "De vrouwelijke betrokkene heeft het zwaar gehad toen de zaak speelde in 2015. Ik heb niet kunnen voorkomen dat het voor haar allemaal weer opnieuw is opgerakeld. Dat spijt mij en doet ook mij pijn.”