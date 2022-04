Koren brengen zingend eerbetoon aan Henny Vrienten: 'Sinds een dag of 2'

Een dag na het overlijden van Henny Vrienten hebben koren in Tilburg en Den Bosch dinsdagavond een zingend eerbetoon gebracht aan de zanger en componist. Het traditionele meezingevenement tijdens Koningsnacht bleek hiervoor een passend decor.

In Tilburg stonden maar liefst 56 liedjes op het programma. Van André Hazes tot Fleetwood Mac. Maar op de oorspronkelijke playlist was geen plekje ingeruimd voor een nummer van de hand van de Tilburgse volksheld Vrienten. Daarom werd besloten om af te trappen met een van de grootste hits van de frontman van Nederpopband Doe Maar. 'Sinds een dag of 2' (32 jaar) klonk het, soms niet al te zuiver, uit duizenden kelen.

Telkens als de voorzangers op het podium aan de Schouwburgring even pauzeerden, ging het eerbetoon verder met het draaien van andere populaire hitsingles waarmee Doe Maar in de jaren tachtig scoorde.

Ook in Den Bosch was er een Zangfestijn waarbij Henny Vrienten op muzikale wijze is herdacht. Daar hebben ze al enige ervaring mee, want eind maart was er in de Azijnfabriek al een complete Den Bosch Zingt rondom de groep Doe Maar.