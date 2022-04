Hélène Hendriks neemt presentatie HLF8 over van Johnny de Mol

Hélène Hendriks neemt voorlopig de presentatie van het programma HLF8 over van Johnny de Mol. Dat laat Talpa woensdag weten aan het ANP. De Mol maakte dinsdag bekend voorlopig te stoppen met de presentatie na een nieuwe beschuldiging van ongepast gedrag aan zijn adres.

"Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten", zei De Mol dinsdag aan het einde van de uitzending. Hij zet een stap opzij om te werken aan zijn verdediging, zei hij.

Eerder werd de 43-jarige presentator door zijn ex Shima Kaes beschuldigd van mishandeling gedurende hun relatie in 2015. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek in die zaak.

Eerder ingevallen

Hélène Hendriks viel al eerder in voor De Mol in HLF8, toen omdat hij ziek was. Het is volgens een woordvoerder van Talpa nog niet bekend of de Bredase de presentatie tot het einde van het seizoen van HLF8 blijft doen.

