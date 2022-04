Te koop op de vrijmarkt van Wesley: 'Net geleegde urn voor hergebruik'

Koopjesjagers struinen tijdens Koningsdag de vrijmarkt af, op zoek naar dat ene pareltje tussen alle aftandse handel. Maar wie geeft er een stuiver voor de urn waarvan de as net is uitgestrooid? Echt waar, te koop in Zevenbergen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het is altijd leuk neuzen op de vrije markt tijdens Koningsdag. De nieuwsgierigheid naar wat te koop is, wint het meestal van de vinger op de knip. Meestal, want, zeg nou zelf, een zeldzaam juweeltje voor een habbekrats laat je niet zomaar lopen. En unieke koopwaar is er volop in Zevenbergen. Zoals het 'mooie antiek uit de jaren zeventig' van straatverkoper Wesley. Getooid in een oranje nummer 14 voetbalshirt, slalomt hij als een volleerde Johan Cruijff door zijn spullen om snel wat aan te prijzen.

"De vorige bewoner hebben we net uitgestrooid."