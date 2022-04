Enorm drukke Koningsdag: niemand kan erbij op Stadhuisplein in Eindhoven

Het Stadhuisplein in Eindhoven is woensdagmiddag afgesloten vanwege te veel drukte. Royal Dutch Eindhoven werkt als een magneet voor mensen die in de Lichtstad Koningsdag willen vieren. "Maar het is gezellig druk en de sfeer is gemoedelijk", zo zei Ruud Bakker van de afdeling Eindhoven van Koninklijke Horeca Nederland tegen vijf uur. Hij sluit niet uit dat het nog drukker gaat worden in de binnenstad.

Frits van Otterdijk Geschreven door