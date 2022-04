Kapot gebit en gebroken neus, moeder zoekt man die zoon mishandelde om bril

Een 20-jarige man is woensdag aan het einde van het Koningsdagfestival in het Bevrijdingspark in Uden mishandeld en beroofd van zijn zonnebril. Dat meldt de moeder van de man.

Haar zoon werd rond elf uur 's avonds, toen hij wilde weggaan, aangesproken door een vrouw. Die eiste zijn zonnebril. "Toen hij die niet vrijwillig gaf, is de bril afgepakt en is hij door een groep jongens geslagen", laat moeder Daniëlle weten op Facebook. Gebit beschadigd en neus waarschijnlijk gebroken

Het gebit van de man raakte beschadigd en vermoedelijk is zijn neus gebroken. Het slachtoffer gaat aangifte doen, maar volgens de vrouw kunnen politie en justitie alleen actie ondernemen als er een verklaring van een getuige is. "Mijn zoon was op dat moment alleen, maar er moeten mensen zijn die dit gezien hebben", meent de moeder. Ze vraagt mensen die de mishandeling hebben gezien zich te melden bij haar of bij de politie. "Dit moet toch aangepakt worden!"