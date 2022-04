Hulp gevraagd: Jeffrey (75) is trouwring van zijn pas overleden vrouw kwijt

Gangen doorlopen, de parkeerplaats afspeuren en zoeken tussen de lakens; zo zocht Jeffrey Calmar in de nacht van 21 maart naar de trouwring van zijn nét overleden vrouw. Hij reed ervoor terug naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, maar vond de verloren ring niet. Een oproep die zijn dochter plaatste op Facebook, werd ruim 6800 keer gedeeld. Hartverwarmend, maar ook dat bracht de ring vooralsnog niet terug.

Jeffrey Calmar (75) was precies vijftig jaar getrouwd, toen zijn vrouw Kini van 74 kwam te overlijden. Ze overleed aan een hersenaandoening in combinatie met corona. "Mama was eigenlijk al twee jaar ziek. We wisten al dat ze dood zou gaan, maar door corona is het enorm hard gegaan", zegt dochter Mandy.

Jeffrey wilde de ring graag zelf gaan dragen, als herinnering aan Kini. "Dan zou ze voor alsnog bij hem blijven", vertelt Mandy. Hij schoof haar ring om zijn pink, maar die was nog nét iets te groot voor deze vinger. In de ring staat Jefrrey zijn naam met de verlovingsdatum 16-01-1971.

Het had die nacht gevroren, dus Jeffrey moest eerst nog de auto krabben voordat hij naar huis kon gaan. “We denken dat het toen is gebeurd, maar dat weten we niet zeker”, zegt Mandy. Toen hij thuis kwam, zat de ring niet meer om zijn pink. Samen met zijn dochter zocht hij zich suf, maar de ring bleef spoorloos.

Jefrrey maakt het volgens Mandy naar omstandigheden goed, maar hoopt nog steeds dat de trouwring wordt gevonden.

Jefrrey maakt het volgens Mandy naar omstandigheden goed, maar hoopt nog steeds dat de trouwring wordt gevonden.