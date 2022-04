Goed nieuws alarm: niet extreem veel gekriebel eikenprocessierups verwacht

Het eikenprocessierups-seizoen begint dit jaar met goed nieuws: er wordt niet extreem veel overlast verwacht van deze kriebelbeestjes. Dat zegt Henk Jans, milieu-arts bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Mill. Maar dat betekent zeer zeker niet dat gemeenten achterover kunnen leunen.

Binnen acht uur na het contact met de brandharen kun je last krijgen van onder andere hevige jeuk, (pijnlijke) rode uitslag of bultjes pukkeltjes of met vocht gevulde blaasjes.

Of we écht geen overlast krijgen, is volgens Jans toch pas te zeggen wanneer alle rupsen zijn uitgekomen. De bal ligt nu bij de gemeente, aldus Jans. Het is volgens hem nu aan de gemeente om overlast te voorkomen. “Het hangt nu af van goede communicatie. Ze moeten niet achterover hangen en afwachten. Zorgen voor een brede biodiversiteit. Zoals de koolmeesjes de ruimte geven en deze lekker hun gang laten gaan met rupsen eten.”

Niet afwachten “Wat wij nu zien aan de hand van het aantal vlinders van de rups en het aantal eitjes, zal er dit seizoen niet veel overlast zijn”, vertelt Henk. De eitjes zijn wel ietsje eerder uitgekomen dan normaal. Dat hebben we te danken aan de hoge temperaturen in maart en de relatief zachte winter.

Zo erg als in 2019 zal het niet zijn met de overlast van de eikenprocessierups. Vanaf eind maart zijn op verschillende plaatsen in Nederland alweer de eitjes van de rupsen uitgekomen. Het seizoen is dus weer begonnen. Maar ons echt zorgen maken, hoeft volgens Henk niet.

Maar ook keelpijn, kortademigheid, irritatie of ontsteking van de slijmvliezen in neus en keel. Je kunt zelfs last krijgen van duizeligheid en koorts.

Een kleine groep mensen ontwikkelt een allergie tegen de brandhaartjes. Deze mensen krijgen binnen een half uur klachten waar ook flinke zwellingen van het gezicht of de ogen kunnen optreden. Dit kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een acute levensbedreigende reactie. Dit heet anafylactische schock.

Wanneer je de haartjes in je ogen krijgt kunnen je oogleden iets gaan zwellen. Vaak worden je ogen ook rood en gaan deze pijn doen.

Wat te doen bij klachten?

Wanneer je huid in aanraking is geweest met de brandhaartjes, kun je een aantal dingen doen. Je kunt je huid ‘strippen’ met plakband of schilderstape. Zo trek je de haartjes uit je huid. Ook wordt de huid afspoelen en wassen aangeraden. Om jeuk tegen te gaan kun je ook een verkoelende gel gebruiken. Vaak zit er menthol of eucalyptus in deze crèmes. Maar wat je ook doet: krab niet!

Door de krabben vererger je niet alleen de klachten, je vergroot ook de kans dat je huid gaat ontsteken. Meestal verdwijnen de klachten binnen een week vanzelf.

Voorkomen

Het beste is natuurlijk de klachten voorkomen. Dat kan je doen door te zorgen dat je armen, benen en hals bedekt zijn als je in de buurt bent van een ‘besmet’ gebied. Een zonnebril dragen voorkomt dat de haartjes in je ogen kunnen waaien.

Voor de hand liggend is direct contact met de rupsen vermijden. Beter nog is uit de buurt te blijven van eikenbomen waar de rups zijn nestjes bouwt.

Het lijkt slim om de nestjes te bestrijden. Doe dit alleen nooit zelf. Er is dan kans dat je in contact komt met de brandhaartjes en een groter gebied met de haartjes besmet. Vraag advies bij een deskundig bedrijf of bij de gemeente. Deze kunnen het je haarfijn uitleggen.