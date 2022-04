Druk maar ontspannen, ook agenten van links naar rechts op Koningsdag

Feesten, hossen, springen en dansen, honderdduizenden feestgangers bevolkten op Koningsdag de straten en pleinen. Alleen al in Eindhoven waren er woensdag 135.000 feestgangers op de been. Ondanks de drukte verliep het feest op veel plekken goed. In Breda gingen agenten dan ook ontspannen mee van links naar rechts op Snollebollekes.

Waar er in 2019 nog 110.000 bezoekers stonden te feesten in de Eindhovense binnenstad, kwamen er dit jaar 135.000 mensen naar het centrum. Vooral op het Stadhuisplein stonden de feestvierders rijen dik achter elkaar.

Drukte op het Stadhuisplein in Eindhoven (foto: René van Hoof).

Op veel meer plekken was het druk. Zo riep de gemeente Breda vanwege de drukte op om niet meer naar de binnenstad te komen 'om het gezellig te houden.' En dat is gelukt, volgens Johan Vos voorzitter van de plaatselijke Koninklijke Horeca Nederland.

"Mensen hadden er weer zin in na lang binnen zitten."

"Het was met zo'n 100.000 feestgangers een super feestje en de drukste editie in tijden", vertelt de Bredase voorzitter. "Je merkte dat mensen er weer zin in hadden, we hebben lang genoeg binnen gezeten."

Met 40.000 bezoekers was 538 Koningsdag de grootste publiekstrekker in Breda (foto: MaRic media).

Het stralende weer speelde volgens Vos mee bij drukte. Hij is ook te spreken over de sfeer bij de bezoekers. "Ik wil mijn complimenten geven aan de feestgangers dat het zo kan. Er zijn geen nare dingen gebeurd", vertelt de voorzitter. De politie in Breda zag dit als een mooie gelegenheid om zelf een graantje mee te pikken van het feest. Zo is op beelden op Instagram te zien dat agenten achter de hekken van het terrein van 538 Koningsdag mee hossen op Links Rechts van Snollebollekes.

De Helmondse horeca heeft ook een goede dag gehad. "Er waren zo'n 50.000 bezoekers in het centrum", vertelt Peter van de Heuvel van de lokale horeca belangenvereniging. "Tijdens Koningsdag in 2019 waren dat er zo'n 35.000, dus het was een stuk drukker. Dat zorgde wel voor overvolle fietsstallingen en parkeergarages maar het feest zelf is super verlopen zonder incidenten."

Naast drukte bij de horeca was het in Helmond ook druk op de markt (foto: René van Hoof).

Ook in Roosendaal hoefden de boa's niet in actie te komen voor onregeldheden. "Hoeveel feestgangers er precies waren durven we niet te zeggen, maar het was een gezellig drukke dag. Er waren veel gezinnen", laat de gemeente Roosendaal weten. In Tilburg was Koningsnacht drukker dan Koningsdag omdat de drukte zich woensdag meer verspreidde over de stad, laat de gemeente weten. De sfeer in de binnenstad was net als de andere steden gemoedelijk met weinig incidenten.

"Een nieuwe beleving van Koningsdag na twee jaar corona."