Zo wordt de N69 oversteken een koud kunstje voor ree, zwijn of ander dier

De nieuwe N69 bij Valkenswaard heeft als enige weg in Brabant een waarschuwingssysteem om wilde dieren veilig over te laten steken. Zodra een wild dier bij de oversteekplaats gesignaleerd wordt, licht het matrixbord op met de aanduiding om vijftig in plaats van tachtig te rijden.

Een elektronisch wildwaarschuwingssysteem moet voorkomen dat de dieren worden aangereden. Aan beide kanten van de weg staan er vijftien paaltjes bij de oversteekplaats. Die zuiltjes hebben een onzichtbare lichtstraal. Projectleider van de N69 Hans van Zandvoort “Als een ree uit het bos komt, loopt-ie door de lichtstraal heen. Als die straal onderbroken wordt, wordt het wegverkeer gewaarschuwd.” Ook staan er zeven camera’s langs de weg. Als de lichtstraal wordt onderbroken, gaat de camera automatisch lopen. “Dit is nieuw in Nederland. Zo zien we welke beesten hier oversteken en op welk tijdstip. Dat is nuttig om te weten bij het door ontwikkelen van dit systeem. Ook kunnen we dan eventueel extra maatregelen nemen.”

We kijken of we dit op andere plekken in Brabant ook door kunnen voeren.

De weg werd in oktober in gebruik genomen. Voorheen was dit een bosgebied. Volgens projectleider Van Zandvoort steken er vaak grote, wilde dieren over. “Bij het overige deel van de N69 grotendeels staat eem raster Daardoor worden ze naar dit punt geleid.” Ook blijkt uit onderzoek dat de provinciale weg een natuurlijke looproute van de dieren kruist. “Door de nieuwe weg worden hun routes onderbroken. Daarom moesten we maatregelen nemen.” In Brabant worden jaarlijks ongeveer duizend in het wild levende grote dieren aangereden. Het systeem is interessant voor andere locaties. Het aantal aanrijdingen met wilde dieren zou volgens de provincie met 95 procent afnemen. “We kijken of we dit op andere plekken in Brabant ook door kunnen voeren.” Op deze plek van de N69 zijn volgens de provincie tot nu toe sinds de opening van de weg nog geen wilde dieren aangereden.

Het waarschuwingssyteem werkt met deze zuiltjes.