Russische eigenaar drijft jachtbouwer Heesen uit Oss naar faillissement

Het ziet er slecht uit voor Heesen Yachts uit Oss. De luxe jachtbouwer moet snel van haar Russische eigenaar Vagit Alekperov af om sancties te voorkomen, maar dat is donderdagmiddag een stukje lastiger geworden na een kort geding in de rechtbank van Amsterdam.

Hoe dat precies zit? Heesen Yachts is in handen van de steenrijke Rus, maar wil van hem af. Alekperov wordt gezien als vriend van Poetin en dus dreigen er zware sancties tegen de eigenaar van Heesen. Om de boel te versnellen, wilde Heesen alle aandelen van de Rus onderbrengen in een nieuwe stichting.

Maar daar wil een Amsterdams notariskantoor niet aan meewerken, omdat het gezien kan worden als het ontwijken van de sanctieregels. Om het plan er toch door te drukken, spande het bedrijf uit Oss een kort geding aan. Maar dat had donderdag niet het gewenste resultaat. De rechtbank in Amsterdam gaf het notariskantoor gelijk.

Sanctielijst

En dus komt Heesen Yachts voorlopig nog niet van de Russische eigenaar af. Die staat trouwens al langer op een Britse en Australische sanctielijst. Daardoor is Heesen al een tijd niet meer welkom op grote jachtshows en worden er geen belangrijke onderdelen uit bijvoorbeeld Groot-Brittannië meer geleverd.

De kans is groot dat Alekperov binnenkort ook op een EU-sanctielijst komt te staan. Als hij dan nog steeds eigenaar is van Heesen Yachts, zou dat een enorm probleem betekenen voor de Osse jachtenbouwer.

Faillissement

Volgens het bedrijf zelf is een faillissement dan onvermijdelijk. Komt het inderdaad zover, dan staan duizend mensen op straat. Ook zouden leveranciers dan de dupe zijn.

De rechter gaf donderdag aan dat die zorgen terecht zijn. Toch zou het notariskantoor zorgvuldig hebben gehandeld en terecht niet mee zijn gegaan in de overheveling van Alekperovs aandelen.

Heesen bouwde onder meer dit enorme jacht. Begin dit jaar was het in het nieuws, omdat het niet onder bruggen door kon.