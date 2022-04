Zonnepanelen op je dak? Even geduld aub

Wie deze zomer nog van plan is om zonnepanelen te laten plaatsen, kan daar wel eens lang op moeten wachten. Niet alleen hebben de monteurs het hartstikke druk, ook is er een flink tekort aan omvormers. Dat zijn apparaatjes die zonne-energie moeten omzetten naar bruikbare energie in huis. “Dat tekort geeft een vertraging van drie tot vier weken”, zegt directeur Klein van het Helmondse bedrijf Mijn Energie Brabant.

Klein staat bij een hoekhuis in Helmond, waar zijn installateurs op het dak druk in de weer zijn. “We leggen hier alvast achttien zonnepanelen”, legt hij uit. “Maar de bewoners hebben er voorlopig niets aan, want zonder zo’n omvormer werkt het niet.”

Als die onderdelen er straks weer zijn, worden ze alsnog geplaatst. “Het aansluiten van zo’n omvormer is een klein klusje voor de installateurs, dat is binnen een uur gebeurd. We hebben die weken geleden al besteld en normaal gesproken is die er binnen twee dagen, maar we zullen nu zeker nog een week moeten wachten."

Probleem begint in Shanghai

Het tekort aan omvormers komt uitgerekend op een moment dat de vraag naar zonnepanelen nauwelijks is bij te benen. "Iedereen wil van het gas af en verder met zonne-energie. Sinds de gasprijzen zijn gestegen is de belangstelling meer dan verdubbeld”, zegt Niels Klein. Dat betekent dat ook de vraag naar omvormers groter is dan ooit. “90 procent daarvan wordt gemaakt in China, maar daar komt momenteel weinig vandaan omdat een stad als Shanghai al wekenlang in lockdown zit.”

Maar er is meer aan de hand. Want ook de schaarste aan chips voor de omvormers speelt een rol. “Ik vang wel berichten op dat de productie mogelijk wordt opgeschroefd en dat zou betekenen dat er vanaf eind mei weer wat meer vrijkomt, dus ik hoop dat het probleem daarmee ook opgelost is.”

Voorlopig is er volgens hem nog geen sprake van dat de schaarste ook leidt tot prijsverhogingen. “Maar als dat tekort blijft aanhouden dan ontstaat er krapte op de markt en kan een prijsstijging niet uitblijven.”