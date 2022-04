'Gedraag je en steek geen vuurwerk af', zegt FC Den Bosch tegen fans

Vuurwerk, rookpotten en fakkels. Ze zijn fantastisch voor de sfeer, maar geven ook veel overlast. Gedraag je daarom en laat het thuis, anders moet mogelijk de M-tribune gesloten worden. FC Den Bosch heeft haar fans een open brief gestuurd met die boodschap.

De wedstrijd van Den Bosch tegen Volendam moest vorige week worden stilgelegd, omdat door fans rookbommen, worstenbroodjes en bier op het veld werden gegooid.

"FC Den Bosch heeft door dit soort wangedrag van een aantal supporters dit seizoen al diverse boetes gekregen van de tuchtcommissie van de KNVB. Boetes waaraan een voorwaardelijke straf met proeftijd is gekoppeld. Met andere woorden: deze boetes kosten jóuw club heel veel geld", zo stelt FC Den Bosch in de open brief die op de clubwebsite is geplaatst.

Sluiten tribune

Dat geld besteedt de club liever aan andere zaken, zoals een betere selectie of betere faciliteiten. Bovendien legt de KNVB mogelijk strengere straffen op, zo waarschuwt ze. "Zo'n mogelijke, zwaardere straf, is bijvoorbeeld het sluiten van een bepaalde tribunesector of zelfs de hele M-side."

Ook attendeert de club onruststokers erop dat fakkels en rookpotten slecht voor de gezondheid zijn. "De fakkels en rookpotten zijn zwaar giftig. Kankerverwekkend zelfs. Een jas vat zo vlam, met alle mogelijke gevolgen van dien."

Geen bier

Ook bier en worstenbroodjes mogen niet gegooid worden. "Gooi ook geen voorwerpen en bekers op het speelveld. Dit soort ongewenste acties zijn niet nodig om sfeer te creëren. Dat lukt jullie zonder ook wel."

Fans wordt gevraagd elkaar op verkeerd gedrag aan te spreken. "Laat een klein aantal supporters het niet verpesten voor de overgrote meerderheid."

Overigens verloor Den Bosch de wedstrijd tegen Volendam met 1-2 waardoor de uitclub naar de Eredivisie promoveerde.