Gewonde bij uitslaande brand in studentenhuis Eindhoven

In een studentenhuis aan de Korianderstraat in Eindhoven heeft vrijdagochtend een uitslaande brand gewoed. Een van de bewoners is daarbij gewond geraakt. Het huis werd door de brandweer ontruimd.

Een aantal bewoners heeft rook ingeademd en is door het ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De tien bewoners van het studentenhuis werden opgevangen in een kerk waarin een kinderdagverblijf is gevestigd.

Volgens de politie heeft vermoedelijk een matras vlam gevat. In het huis wonen tien studenten. Een van de studenten werd wakker omdat ie geen lucht meer kreeg. Hij waarschuwde de brandweer en maakte zijn huisgenoten wakker. Door de brand liep hij brandwonden aan zijn been op. Ook raakte al zijn spullen kwijt, zo was onder meer zijn laptop gesmolten.

De bewoners mogen van de verzekeringmaatschappij het pand niet meer in. Er wordt naar vervangende woonruimte gezocht. De brandweer was met twee bluswagens bij de brand en had het vuur snel onder controle.