De droogte houdt aan, maar de temperatuur doet een stapje terug

De temperatuur gaat in het weekend wat omlaag, maar veel regen hoeven we niet te verwachten. Ook komende week zal dit het geval zijn. Dat vertelde Diana Woei van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant.

De temperatuur komt deze vrijdag uit op maximaal een graad of 16. "Misschien valt deze ochtend her en der een klein spatje regen uit de dikkere wolken, maar veel stelt dat niet voor. In die wolken zit ook Saharastof verscholen, alweer. Maar gelukkig regent het niet zoveel en dus blijft het stof hoger in de atmosfeer en trekt het geleidelijk richting Duitsland." In de middag verwacht Diana dat de zon her en der tevoorschijn komt. Daarbij staat er een matige noordenwind.

In het weekend zien we wisselende wolkenluchten en is er wat meer ruimte voor de zon. "Zeker zaterdagochtend. In de middag krijgen we te maken met wat stapelwolken en met hooguit 14 of 15 graden is het dan nog een fractie kouder dan we de afgelopen dagen gewend waren. De wind waait zaterdag matig vanuit het noorden. Op zondag is het vrijwel windstil."

Voor de boeren, die uitkijken naar wat meer neerslag, heeft Diana geen goed nieuws. "De droogte houdt nog eventjes aan. Misschien op woensdag een enkel buitje, maar veel stelt ook dat niet voor. Daarbij hebben we te maken met een mix van zon en wolken. De temperatuur gaat komende week geleidelijk weer iets omhoog, naar 16 of 17 graden op 5 mei. Als die zon er dan bij komt, merk je meteen dat het mei is. Die zon brandt dan behoorlijk."