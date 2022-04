Ook lentekriebels? Hier kun je met je date naartoe

Het zonnetje schijnt, de bloemetjes komen uit en de vogels laten al vroeg van zich horen. De lente is begonnen. Volgens Ilse Jespers van Matchmaker Brabant hét dateseizoen voor singles op zoek naar liefde. Maar waar ga je naartoe voor zo'n spannend eerste afspraakje? Een aantal tips.

Koppelaar Ilse Jespers adviseert om vooral niet alleen maar in de poppetjes van elkaars ogen te gaan zitten kijken, in afwachting van Cupido die z'n pijlen afvuurt. Wees actief op je date, is haar tip. “Echt iets doen! Lekker erop uitgaan, het liefste op een neutrale plek en niet bij iemand thuis”, zegt de datingexpert.

Check. Maar waar moet je dan aan denken? Volgens Ilse zijn er talloze opties:

De Beekse Bergen, voor een korte route door het dierenpark. Waar je met elkaar kunt kletsen, maar ook de nieuwe en schattige diertjes kunt bewonderen.

Ontdek een nieuwe stad. Ergens waar je niet snel een bekende of een ex tegen kan komen. Drie is al gauw teveel, maar zeker die laatste wil je er niet bij hebben.

Ga naar de vlooienmarkt. Je kan zo gelijk zien wat jouw date voor smaak heeft.

Maak een mooie wandeling door de Drunense Duinen, waar je samen kan praten maar ook kunt genieten van de mooie omgeving.

Ga lekker ‘oldschool’ naar een gamehal. Probeer niet te competitief te worden, maar een beetje fanatisme kan geen kwaad.

Niet alleen geeft Ilse advies over leuke plekken om elkaar te leren kennen, ze organiseert ze ook. Zo houdt ze in Breda op 12 mei een singleloop. “Hier gaan we met een groep van 100 vrijgezellen 2 rondes wandelen door het Valkenbergpark. Door onze route komen de singles elkaar tegen. Aan het einde geven de single mannen en vrouwen door wie zij dan wel zien zitten” vertelt de matchmaker.

Zo hoopt ze dat Brabantse singles elkaar zo op een toegankelijke manier ontmoeten. En wie denkt; wat klinkt die naam bekend, dat kan kloppen. Breda is ook de stad van hardloopwedstrijd de Singellloop, waar deelnemers vooral bezig zijn met pr's verbreken.