Zo weet deze bezoeker het terrein van 538 Koningsdag gratis op te komen

Iemand kwam woensdag wel heel goedkoop op het terrein in Breda waar 538 Koningsdag werd gevierd. In plaats van aan kaartje te kopen, klom deze feestvierder over het hek, zo is te zien op beelden op Dumpert. Via het dak van een Dixi-wc liep hij vervolgens alsof het de normaalste zaak van de wereld is het terrein op om daar te genieten van de diverse optredens.