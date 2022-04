Lichte twijfelgevallen bij PSV, dat het opneemt tegen knokkend Willem II

Nog vier wedstrijden voor PSV en dan zit het lange seizoen erop. Nog altijd is de club in de race voor de titel, maar dan moet het de laatste vier wedstrijden winnen én hopen dat Ajax punten laat liggen. Zondag wacht het Brabantse onderonsje tegen Willem II, een ploeg die in de laatste vier wedstrijden alles op alles moet zetten om te overleven.

Twee dagen voor de wedstrijd tegen WIllem II ontbreken Mauro Júnior en André Ramalho op het trainingsveld van PSV. De twee Brazilianen zijn nog een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen de degradatiekandidaat. "Ik verwacht dat zij zaterdag weer aansluiten bij de teamtraining. Het is dan afwachten of ze zondag aansluiten bij de selectie. Ik hoop van wel" , vertelde Roger Schmidt tegen de aanwezige pers.

Want verdedigend hebben de Eindhovenaren al genoeg personele problemen. Daarom trainden vrijdagochtend jeugdspelers Jenson Seelt en Dennis Vos mee met het eerste elftal.

Willem II

Eerder dit seizoen won Willem II verrassend van PSV, al was dat niet verdiend. Nachtmerries van die nederlaag heeft Schmidt niet gehad, revanchegevoelens zijn er niet."Zo'n persoon ben ik niet. We hebben toen pech gehad. Er is een compleet nieuwe situatie. Zij hebben na die overwinning een slechte reeks gehad waardoor ze nu in de problemen zitten. Dat maakt het voor ons niet makkelijker."

De trainer vervolgt zijn verhaal. "Zij moeten overleven in de Eredivisie, maar wij hebben ook een hoger doel. Beide ploegen moeten een resultaat halen. Zij zullen misschien tevreden zijn met een punt maar wij moeten vier keer winnen willen we nog enige kans maken op de titel."

Titelrace

Over die titelrace doet Schmidt geen stevige uitspraken. "Ik ben niet van psychologische oorlogsvoering. Ik geloof daar niet in. Het is al moeilijk genoeg om vier keer te winnen, maar dat geldt ook voor Ajax. In de laatste week spelen we nog drie keer daarin kan nog veel gebeuren.

Tot slot kwam er deze week een officieel bericht vanuit Benfica dat Roger Schmidt de nieuwe hoofdcoach wordt van de Portugese topclub. Alleen een handtekening zou nog gezet moeten worden, volgens de club. Opmerkelijk genoeg wilde de trainer nog niks zeggen. "Ik praat niet over mijn toekomst. Ik ben gefocust op PSV."