Als 80-jarige nog in een voorprogramma: Cor Swanenberg maakt het mee

Zanger Cor Swanenberg, tachtig lentes jong, is er hartstikke blij mee: hij staat eenmalig in het voorprogramma van de theatershow 'Inkleuren' van Marc-Marie Huijbregts. Een primeur voor de Berlicummer op leeftijd. “Ik vind het toch verdomde leuk dat ik dit nog mag doen.”

Julia Kanters Geschreven door

“Het is me een hele eer,” vervolgt Swanenberg. Hij was eerst docent Duits en Engels, maar werd later al snel schrijver, verteller en zanger. Hij heeft de afgelopen vijftig jaar boeken geschreven die meestal over Brabant gaan. De helft is zelfs in het Brabantse dialect geschreven. Zo ook zijn nieuwste boek: De Brabantse Humor.

"Echt jong aanstormend talent ben ik bepaald niet meer."

Daar gaat hij uit putten, als hij op 3 mei in het Theater aan de Parade in Den Bosch de bühne mag betreden, als opwarmer van Marc-Marie Huijbregts. Enthousiast vertelt de 80-jarige: “Ik ga praten over de Brabantse humor met daarnaast liedjes en aparte verhalen in een half uur. Dat is kort, maar ik vind het toch zo verdomde leuk."Hij voegt eraan toe: “Normaal wordt een voorprogramma namelijk aangeboden voor jong aanstormend talent, nou dat ben ik niet bepaald meer.”

"Hoe ouder ik word, hoe meer zenuwen ik krijg."

Dit is voor Swanenberg de eerste keer dat hij een voorprogramma mag doen voor een bekende Nederlander. Hij heeft tot nu toe altijd zijn eigen programma gehad: “Ik doe het wel nog steeds op mijn manier, dat moet gesneden koek zijn.” Maar spannend is het tóch. Sterker nog: “Hoe ouder ik word, hoe meer zenuwen ik krijg”, vertelt hij lachend. Swanenberg was al een tijd fan van Marc-Marie Huijbregts. “Hij is zo ontwapenend en geestig. Hij kent het dialect van Tilburg echt als geen ander”, zegt de schrijver. Hij hoopt dan ook heel erg dat hij ooit Marc-Marie kan ontmoeten.

"Ik ga van elke minuut dubbel en dwars genieten."