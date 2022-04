Heijmans merkt tekort aan beschikbare en betaalbare materialen

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen merkt dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van bouwmaterialen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf is in gesprek met toeleveranciers en opdrachtgevers over wat voor gevolgen dit heeft. Dat meldt topman Ton Hillen van Heijmans in een toelichting op de kwartaalcijfers.

