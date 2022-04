Jerick wijkt met busje van Rampspoed uit voor honden en slaat over de kop

De bestelbus van de band Rampspoed, what's in a name, is vrijdagmiddag over de kop geslagen. Op de Graafsebaan in Heesch moest hij eerst uitwijken voor een wandelaar met twee honden en vervolgens voor een tegenligger, waarna het ongeluk gebeurde. De chauffeur raakte wonder boven wonder niet gewond.

Hij zit nog vol met adrenaline, vertelt leadzanger Jerick de Bliek. Hij zat alleen in en het busje en was op weg naar Heesch, waar hij twee speakers wilde kopen. "En toen zag ik plotseling die man lopen met zijn twee honden. Een ervan wilde de weg oversteken en toen ging het mis. Ik ben nogal een dierenliefhebber en probeerde meteen uit te wijken."

Dat het een flinke klap was, is wel aan het busje te zien. Toch lijkt Jerick er met de schrik vanaf te komen. "Ik heb wat last van mijn ribben en er zaten wat glasscherfjes in mijn armen en gezicht. Maar dat mag allemaal geen naam hebben."

Wat wel vervelend is, is dat de bus bomvol apparatuur van de band zat. "Of dat het allemaal overleefd heeft, durf ik niet te zeggen. Dat moeten we allemaal gaan testen. Mijn vrouw is snel hierheen gekomen met een bestelbusje om de boel zo snel mogelijk over te laden. Dan hopen we snel meer te weten."

Een geluk bij een ongeluk is dat de band, bekend van zogenoemde 'boerenrock', vrijdagavond geen groot optreden op de planning had. "Ik zou alleen zelf even gaan zingen op het feestje van een vriend. Of dat doorgaat? Ik ga zo thuis eerst even rustig douchen en een beetje bekomen van de schrik."