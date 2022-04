Dode man die in Roosendaal werd gevonden kwam om door misdrijf

De man die donderdag dood werd gevonden in een huis aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten.

Sven de Laet Geschreven door

Agenten gingen het appartementencomplex binnen, nadat ze donderdagmiddag rond kwart voor drie een melding kregen van een verdachte situatie. Eenmaal binnen, vonden ze de dode man. Meteen daarna startten politiemensen van de Forensische Opsporing een onderzoek in en rondom het gebouw. Zo werd er gezocht naar sporen, werden er camerabeelden bekeken en spraken agenten met buurtbewoners. Aan de hand van dat onderzoek, concludeert de politie nu dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Meer maakt de politie op dit moment nog niet bekend. Wel worden mensen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Burgemeester Freijterslaan opgeroepen zich te melden. Ondertussen is er een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet.

