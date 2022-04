Zo werd PSV 15 jaar geleden kampioen, Jan Kromkamp blikt terug op mirakel

Het was een heus voetbalwonder 15 jaar geleden. Op de laatste speeldag van de competitie stond AZ op nummer 1, Ajax op 2 en PSV op 3. Maar na een 5-1 overwinning tegen Vitesse, flikte De Eindhovenaren het toch: landskampioen. Jan Kromkamp stond die dag op het veld en blikt terug op de zege. “Er is geen mooiere manier om kampioen te worden.”

Zelfs de grootste optimisten gingen er eigenlijk niet meer vanuit dat PSV kampioen ging worden. In de week voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse, hadden de meeste supporters de hoop met pijn in het hart al opgegeven. Kromkamp daarentegen, hield hoop. “Wij hadden allemaal het gevoel: het is nog niet voorbij.”

“Voor de wedstrijd hebben we nog gekeken met Koeman, Cocu, Gomez, Simons. Hoe kunnen we het nog beïnvloeden? Alleen over je eigen spel heb je de leiding. Dat betekende nog één keer vol gas en veel doelpunten scoren. En met die mindset zijn we de wedstrijd ingegaan.”

De dag van de wedstrijd brak aan. In het stadion bleven veel stoeltjes leeg. Ondanks die ietwat lage opkomst, was de spanning er om te snijden, herinnert Kromkamp zich. “Je komt daar aan, er hangt zoveel energie. Dan voel je gewoon dat er iets groots staat te gebeuren.”

Tijdens de wedstrijd zelf kreeg Kromkamp amper iets mee van wat zich bij AZ en Ajax afspeelde. “We wisten alleen dat we doelpunten moesten maken. Toen Cocu die vijfde maakte, rende ik nog naar de goal omdat ik niet wist of we er nog een moesten maken.”

Het werd 5-1, met goals van Afellay, Farfán en die allesbeslissende goal van Cocu. Al was nog niet direct duidelijk dat die allesbeslissend was, want er moest op het fluitsignaal in Tilburg worden gewacht. “Je bent kapot, je staat stijf van de spanning. Was dit wel genoeg?”

Dat was het. “Dan hoor je dat het afgelopen is, dan ontploft het hele stadion, wij natuurlijk ook. Dat is een van de hoogtepunten van mijn carrière geweest. Er was zoveel emotie, zoveel blijdschap bij de mensen. Wij als spelers hebben het hele jaar naar dit moment toegeleefd. Alles komt dan samen. Gelijk met z’n allen het veld op.”

De PSV’ers hadden het ver geschopt, nu was het tijd voor feest.

Volgens Kromkamp verdiende PSV het kampioenschap ook écht. "Zeker omdat we het hele jaar boven aan hebben gestaan. We hebben Nederland goed vertegenwoordigd in Europa. We hebben de kwart finale Champions League gehaald. Het was voor ons gewoon kéihard werken."