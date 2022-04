Jack wil rariteitenkabinet vol gekkigheid: 'Iets normaals komt er niet in'

Een lokje haar van 20 jaar oud én eentje van nu; vanaf zaterdag liggen ze gebroederlijk naast elkaar in een heus rariteitenkabinet. Dat staat in de voortuin van kunstenaar Jack Madou uit Asten-Heusden. Het moet straks uitpuilen van de gekkigheid. Wie denkt een geschikte rariteit te hebben, kan zich melden.

Jack bedacht zijn rariteitenkabinet tijdens een lockdown. Toen niemand naar een museum of theater kon, wilde hij iets ontwerpen wat wél toegankelijk was."Bij een rariteitenkabinet kom je al vaak terecht in hele grote kamers die volstaan met kasten en kunstkabinetten. Maar ik wilde per se iets kleins waar mensen gewoon langs kunnen lopen. Dat is dit kabinet geworden", legt de kunstenaar uit in tv-programma Brabant Vandaag.

"Als het normaal is, komt het er niet in."

Het is een podium voor allerlei rare spullen. "Er komt een tribune in en er hangen gordijnen, dus iedereen kan het kabinet inrichten naar zijn of haar eigen smaak." Maar wat voor spullen komen er dan zoal in te staan? "Er mag eigenlijk van alles in, als het maar raar, kunstzinnig of gek is. Als het normaals is, komt het er niet in", vindt Jack.

Jack met een recente haarlok en een twintig jaar oude haarlok.

De eerste rariteiten die worden tentoongesteld, zijn van Jack zelf. "Ik heb twintig jaar lang mijn haarlokken bewaard. Zo zie je een haarlok van twintig jaar geleden en een haarlok van nu. Het verschil zie je ook wel: de eerste is bruin en de laatste is wit van kleur. Dat vond ik wel heel apart, volgens mij is het nog nooit ergens gezien." Het maken ervan was een hele klus en Jack is dan ook ontzettend trots op het resultaat. "Ik verheug me al op de opening!" Zaterdag is de feestelijke opening en vanaf dan kunnen voorbijgangers de rariteiten bewonderen.