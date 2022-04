NAC zet grote stap richting play-offs, FC Eindhoven verslaat kampioen Emmen

NAC Breda heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de play-offs. In het Rat Verlegh Stadion werd met 3-0 gewonnen van TOP Oss, terwijl achtervolger De Graafschap belangrijke punten verspeelde tegen Jong PSV (1-1).

Toch was er uiteindelijk na ruim een half spelen een penalty voor nodig om daadwerkelijk op voorsprong te komen. De Rooij versierde de strafschop met een mooie dribbel, Welat schoot de bal binnen vanaf elf meter. En nog geen vijf minuten was het opnieuw raak: Van Schuppen schoot de 2-0 binnen. Kort voor tijd zette Velanas met zijn treffer de eindstand op het scorebord.

FC Eindhoven - FC Emmen 1-0 FC Emmen reisde vrijdagavond af naar Eindhoven met het idee om daar de titel definitief binnen te slepen. Daarvoor moest het wel minimaal een punt pakken óf hopen op puntverlies van FC Volendam. Maar warempel, de wedstrijd was nog geen twee minuten onderweg, of het was de thuisploeg die op voorsprong kwam via Dahlhaus.

De Graafschap - Jong PSV 1-1

In Doetinchem trof Jong PSV een ploeg die moest winnen om nog kans te houden op de play-offs. En dat was te zien aan de thuisploeg. Al na acht minuten zette Schuurman zijn team op een 1-0 voorsprong. Toch viel het daarna wat stil aan de kant van De Graafschap. Na een uur spelen tikte Bakayoko zelfs de gelijkmaker binnen. Dat was ook de stand na negentig minuten.

FC Den Bosch - Roda JC 1-0

In Den Bosch stond er weinig meer op het spel. Voor de thuisploeg is het seizoen al een tijdje klaar en de Limburgers zijn al even verzekerd van een plekje in de play-offs. Dat beide ploegen het moeilijk vonden om zich op te laden voor de wedstrijd van vrijdagavond, straalde er dan ook vanaf op het veld.

Kansen waren er maar amper en gescoord werd er lange tijd dan ook niet in De Vliert. Totdat Ahannach een paar minuten voor tijd een opleving kreeg en met een geplaatst schot de drie punten veilig stelde.

Jong AZ - Helmond Sport 0-1

Voor Helmond Sport mag het seizoen zo snel mogelijk klaar zijn. De ploeg staat stijf onderaan de ranglijst en liep een paar maanden terug tot overmaat van ramp tegen drie minpunten aan, nadat het halverwege januari te weinig spelers had voor het duel met FC Emmen.

Toch zorgde het duel met Jong AZ een klein doekje voor het bloeden. Een kleine tien minuten voor tijd kopte Houttequiet – met enig geluk – zijn eerste van het seizoen binnen. Het bleek genoeg voor de drie punten.