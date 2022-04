Nol (80) verkoopt zijn Engelse droomvilla: 'Uit de hand gelopen hobby'

Nol van der Heijden (80) bouwde zijn droomhuis helemaal volgens de Engelse stijl. Maar, de villa in Son met onder meer een café, dansvloer met sterrenhemel en zwemspa wordt hem en zijn vrouw te groot. Hij verkoopt zijn grote trots dan ook met een dubbel gevoel. "Mijn hart en ziel zit in dit huis."

Evie Hendriks Geschreven door

Wie niet zou weten dat het huis in de villawijk Sonse Bergen in 2007 is gebouwd, zou denken dat het een historische villa is. Door de zandkleurige stenen en een boog voor de voordeur daterend uit 1850 oogt de villa als een Engels landhuis en dat is precies de stijl waar Nol van houdt.

De karakteristieke boog uit 1850 (foto: Honders/Alting makelaars).

"We zijn in 2009 ingetrokken en hebben de bouw helemaal in Engelse en antieke stijl laten uitvoeren. De stenen, het dak en de ornamenten komen allemaal uit Engeland. Mijn hart en ziel zit in dit huis", vertelt hij gepassioneerd. "Ik vind deze stijl prachtig. Toen ik jong was ging ik vaak naar Engeland voor motor- en auto-onderdelen en daar zag ik deze huizen voor het eerst."

Veel onderdelen van de villa komen uit Engeland (foto: Honders/Alting makelaars).

Nol heeft uit liefde voor de woonstijl veel authentieke elementen terug laten komen in zijn eigen interieur. Zo zijn de meubels antiek, hangen er koninklijke kroonluchters en zijn sommige ramen glas in lood.

De inrichting is antiek (foto: Honders/Alting makelaars).

Bij binnenkomst is de woonstijl al goed te zien (foto: Honders/Alting makelaars).

De wc's en badkamers zijn met marmer afgewerkt, in de keuken staat een Engels fornuis en onder meer de kozijnen en vloeren zijn van hout. "Ik heb me helemaal ondergedompeld in de woonstijl. Ik denk dat ik er meer van weet dan de gemiddelde Engelse", lacht de liefhebber.

De marmeren badkamer (foto: Honders/Alting makelaars).

Het Engelse fornuis in de keuken (foto: Honders/Alting makelaars).

De vloer en haard in een slaapkamer (foto: Honders/Alting makelaars).

Aan de villa is ook terug te zien dat Nol groot auto- en motorfan is. In de garage is ruimte voor zes auto's en er zit een autolift die een auto kan verplaatsen naar een ondergelegen garage. "Daar stonden vroeger ook wat oldtimers tussen."

De autolift in de garage (foto: Honders/Alting makelaars).

Nol is groot autoliefhebber (foto: Honders/Alting makelaars).

In een andere bijzondere ruimte in het huis zit een karakteristiek bruin café met een dansvloer met sterrenhemel. "Daar hebben we goede feestjes gehad", voegt Nol toe.

Het café (foto: Honders/Alting makelaars).

De dansvloer met sterrenhemel (foto: Honders/Alting makelaars).

Daarnaast is er nog een wijnproeflokaal en een zwemspa met een muurschildering erboven in de Victoriaanse stijl. In de tuin is die stijl ook terug te zien aan de bogen en beelden. "De inrichting van ons huis is een uit de hand gelopen hobby geworden."

De zwemspa (foto: Honders/Alting makelaars).

Het wijnproeflokaal (foto: Honders/Alting makelaars).

Er staan veel beelden in de tuin (foto: Honders/Alting makelaars).