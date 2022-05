Zo promoveerde Helmond Sport 40 jaar geleden naar de Eredivisie

Het is vandaag exact veertig jaar geleden dat Helmond Sport promoveerde naar de Eredivisie. Met hoofdrolspeler Harry Lubse en supporter Frank Raaijmakers blikken we terug naar die magische dag in 1982. Beiden denken met weemoed terug aan die goede oude tijd.

"Het was een doelpunt met een luchtje", vertelt Harry Lubse wanneer hij terugdenkt aan zijn winnende doelpunt tegen Veendam. "Iedereen riep toen al dat het buitenspel was, maar ik geloofde daar niet in. Nu ik later de beelden zie, moet ik toegeven dat het buitenspel was. Gelukkig was er geen VAR in die tijd." Supporter Frank Raaijmakers denkt nog vaak terug aan het doelpunt van Lubse. "Het is en blijft het hoogtepunt van de club. Een prachtig moment. Het zal niet vaak voorkomen dat we Eredivisie spelen met Helmond Sport."

Wat vooral mooi was aan de promotie volgens Raaijmakers was dat het elftal bestond uit lokale helden. "Er stonden veel Helmondse jongens op het veld. Het was een herkenbaar elftal. Tegenwoordig zijn ze naar één jaar alweer weg." Lubse heeft vooral fijne herinneringen aan het feest na afloop. "Iedereen kwam het veld op en er ontstond een volksfeest. Ik werd op de schouders genomen en daarna zijn we met de platte kar dwars door Helmond gereden."

Inmiddels is Helmond Sport heel ver verwijderd van een plek in de Eredivisie. De club staat op een laatste plaats in de Eerste Divisie en dus kun je afvragen hoe realistisch een nieuwe promotie is op korte termijn. "Waarom niet?" reageert Raaijmakers. "Je moet altijd blijven hopen. Over een paar jaar spelen we in een nieuw stadion. Het zou mooi zijn als we dan weer bovenin mee kunnen doen. Als ik zie wat voor ploegen er nu in de Eredivisie zitten is het echt niet ondenkbaar."

