Hoge Israëlische onderscheiding voor verzetshelden Jan en Bets Heurkens

Jan en Bets Heurkens uit Geldrop krijgen postuum de Yad Vashem toegekend door Israël. Deze hoge Joodse onderscheiding verdienen ze voor hun helpende hand aan Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Jan is vanwege zijn verzetswerk in 1944 geëxecuteerd in Kamp Vught.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het was op 22 mei 1944 dat de liefde een fatale rol speelde in het huwelijk van Jan en Bets Heurkens. Jan was ondergedoken na een overval op het bevolkingsregister van Mierlo (11 februari 1944) en het distributiekantoor van Geldrop (17 april 1944). De Duitsers rekenden hem tot een van de verzetsleiders. Er werd jacht op hem gemaakt. "Ome Jan dacht dat de aandacht wel was geluwd. Hij wilde graag Tante Bets op haar verjaardag verrassen. Hij werd bij de voordeur opgepakt", zegt Jan Bruijsten. De neef van het echtpaar heeft de familiegeschiedenis opgetekend in een boekwerk. Fusilladeplaats Vught

Bruijstens speurwerk en zijn gesprekken met overlevenden brachten aan het licht dat de Duitse SD een week lang heeft zitten posten in Hof van Holland, het hotel tegenover het huis van Jan en Bets. De Duitsers waren ervan overtuigd dat ze met Jan een grote vis binnen het verzet te pakken hadden. Hij werd overgebracht naar Haerendaal, het grootseminarie van het bisdom Den Bosch en in juni naar het concentratiekamp Vught. Op 9 augustus van dat jaar werd hij als verzetsstrijder geëxecuteerd op de Fusilladeplaats Lunetten in Vught. Zijn naam staat genoemd op het Nationaal Monument op de Fusilladeplaats.